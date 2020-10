DJ Astrazeneca verkauft Rechte an Bludrucksenkern für 400 Mio Dollar

Von Adria Calatayud

BARCELONA (Dow Jones)--Astrazeneca verkauft seine kommerziellen Rechte an den Bluthochdruck-Medikamenten Atacand und Atacand Plus in rund 70 Ländern für 400 Millionen Dollar an die Cheplapharm Arzneimittel GmbH. Das Unternehmen aus Greifswald hat sich darauf spezialisiert, Markenarzneimittel aufzukaufen.

Der britische Pharmariese erklärte, der Verkauf folge der Strategie, sich auf neuere Medikamente in seinen Haupttherapiebereichen zu konzentrieren. Atacand und Atacand Plus haben im vergangenen Jahr in den unter die Vereinbarung fallenden Ländern einen Umsatz von 148 Millionen Dollar und einen Gewinn vor Steuern von 89 Millionen Dollar erzielt.

Die Prognose von Astrazeneca für 2020 wird von der Vereinbarung nicht beeinflusst. Die Briten werden Atacand und Atacand Plus weiter herstellen und liefern und sie während einer dreijährigen Übergangszeit auch weiter vermarkten.

October 30, 2020 04:15 ET (08:15 GMT)

