DJ Neuer CEO bei der blue office consulting AG - Moritz Neuschütz ist seit Oktober 2020 der neue Geschäftsleiter

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hochdorf (pts011/30.10.2020/09:20) - Beim Schweizer IT-Unternehmen blue office consulting AG https://blue-office.ch/ gibt es einen Wechsel an der Unternehmensspitze. Adrian Frischknecht, einer der Mitbegründer und bisheriger CEO, bereitet damit seine Pensionierung vor und bleibt als Verwaltungsratspräsident und CFO im Unternehmen.

Als Nachfolger in der Unternehmensleitung bestimmte der Verwaltungsrat den 30-jährigen Moritz Neuschütz, den bisherigen stellvertretenden Geschäftsleiter. "Mit Moritz Neuschütz haben wir nur die besten Erfahrungen gemacht. Er ist führungsstark, innovativ sowie branchenerfahren und für uns ein echter Glücksgriff", freut sich Adrian Frischknecht.

Adrian Frischknecht war 1998 Mitbegründer der blue office consulting Gmbh und späteren blue office consulting AG in Hochdorf im Kanton Luzern, die heute allein in der Schweiz circa 65 zertifizierte Fachhandelspartner und über 2000 Kunden betreut. Das Schweizer Unternehmen mit seiner Software blue office® bietet eine branchenneutrale Softwarelösung mit Spezialisierung auf Auftragsbearbeitung und Warenwirtschaftssysteme, stets mit der Möglichkeit von Individuallösungen, sogenannte Add-Ins.

Nachdem Moritz Neuschütz frühe interkulturelle Erfahrungen in Singapur sammelte, studierte er Volkswirtschaft in Köln und beendete 2014 sein Studium mit dem Bachelor of Science. Berufserfahrungen sammelte er in der hart umkämpften Automobilzulieferer-Branche, wo er unter anderem für ERP-Lösungen und deren Einführung verantwortlich war.

"Wir stellen die Weichen für die IT der Zukunft in den Unternehmen, was uns weiterhin den Erfolg sichert. Mit unserer positiven Einstellung lösen wir selbst anspruchsvolle Anforderungen unserer Kunden", so Moritz Neuschütz, der neue CEO der blue office consulting AG.

blue office®, die Schweizer ERP-Software für KMU, ist für den wachsenden und erforderlichen Digitalisierungsprozess in den Unternehmen eine ideale und kostengünstige Alternative.

Über die blue office consulting AG Die blue office consulting AG http://www.blue-office.ch mit Sitz in Hochdorf, Schweiz, ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf Auftragsbearbeitung und Warenwirtschaftssystemen sowie der Spezialität, dass die Standardanwendung um Individualprogrammierung erweitert werden kann. Das Unternehmen wurde 1998 in der Schweiz gegründet.

Das aktive Verkaufsgebiet umfasst die Länder Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Deutschland und neuerdings auch die Niederlande. Hierbei wird Deutschland durch die 100-prozentige Tochter der blue office consulting AG, die blue office deutschland GmbH, Österreich durch den Distributor Seebacher Automation GmbH und die Niederlande durch den Distributor EG Computer Specialisten betreut.

Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von ERP-Software-Applikationen in der Schweiz. blue office® bietet Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen jeder Branche in den Bereichen Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Angebotserstellung und Produktion sowie Zeiterfassung.

Pressekontakt: blue office consulting AG Simone Schmidt, Pressereferentin Turbistrasse 10 CH - 6280 Hochdorf Tel.: +41 41 911 07 11 Fax: +41 41 911 07 14 E-Mail: presse@blue-office.ch Web: https://blue-office.ch/

(Ende)

Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20201030011 ]

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2020 04:21 ET (08:21 GMT)