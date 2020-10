Das Plattenlabel Big Hit Entertainment (BHE) ging vor einigen Tagen in Südkorea an die Börse. Der Jubel war gewältig, denn es ist das Plattenlabel der gefeierten K-Pop-Band BTS. Die Fans griffen in Scharen zu! Der erste Kurs war mit 270.000 Won (200 Euro) doppelt so hoch wie der Ausgabepreis. BHE wurde mit umgerechnet 6,5 Milliarden Euro bewertet. Der Euphorie folgt nun die Realität, ein Kurssturz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...