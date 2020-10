Mit Bitcoin und Gold ist man in letzter Zeit recht gut gefahren. Satoshi Nakamotos Gedenkmünze verteuerte sich in den vergangenen sechs Monaten um 72 %. Der ewige Klassiker Gold konnte im selben Zeitraum immerhin um rund 10 % zulegen (Stand diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 29.10.2020). Was viele gerne vergessen: Sowohl Gold als auch Bitcoin haben extreme Bärenmärkte hinter sich. Ist der Kurs erst ruiniert, steigt er plötzlich auch mal ganz ungeniert! An die Aktienmärkte haben wir andere Ansprüche. ...

