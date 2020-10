Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Nervosität an den Finanzmärkten ist trotz der gestrigen Beruhigung hoch und dies macht sich allmählich auch am SSA-Markt und bei Covered Bonds bemerkbar, so die Analysten der Helaba.Zwar seien die Aktivitäten am Primärmarkt zumeist problemlos verlaufen, allerdings seien die Bücher zum Teil nicht mehr so gut gefüllt worden wie in den Tagen und Wochen zuvor. Genügend Nachfrage habe es indes für die Länderanleihe aus dem Saarland gegeben, die bei MS +9 (Guidance +12) und mit einer etwa 3-fachen Überzeichnung habe zugeteilt werden können. Mit weiteren Länderanleihen sei zu rechnen. Bereits heute beabsichtige Brandenburg, die Schatzanweisung mit Laufzeit April 2027 um 250 Mrd. EUR aufzustocken. ...

