Wien (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf der Zinssitzung am 29. Oktober 2020 den aktuellen Maßnahmenmix unverändert belassen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Allerdings würden die Risiken für die weitere wirtschaftliche Entwicklung klar als nach unten gerichtet beschrieben. Auf der kommenden Sitzung im Dezember würden die neuen Wirtschaftsprognosen veröffentlicht. Neben den üblichen Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung sollten auch Überlegungen zum Pandemie Verlauf, die Aussicht auf Impfungen sowie der Wechselkurs in die Neuevaluierung einfließen. Auf Basis der neuen Einschätzungen zum Wirtschaftsverlauf und zur Risikoverteilung solle der geldpolitische Maßnahmenmix angepasst werden. Präsidentin Lagarde habe eine Justierung des Gesamtpakets in Aussicht gestellt, die EZB werde sich nicht auf nur eine Maßnahme beschränken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...