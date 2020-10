Der radikale Umbau von Siemens ist weitgehend abgeschlossen. Nach der Abspaltung von Siemens Energy hat der Industriekonzern am Donnerstag auch die Antriebstochter Flender endgültig verkauft. Zwei Milliarden Euro fließen in die Kasse. Der Konzern kann sich noch stärker auf die Zukunftsfelder Digitalisierung, Automatisierung und Infrastruktur fokussieren.Für 2,025 Milliarden Euro geht Flender wie erwartet an den US-Investor Carlyle. Siemens dürfte die Transaktion, die bei kartellrechtlicher Freigabe ...

