Die KFM Deutsche Mittelstand AG gab bekannt, dass der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (A2PF0P) am 28.10. eine erste Ausschüttung vorgenommen habe - pünktlich zum Weltspartag sozusagen. Aus dem aufgelaufenen ordentlichen Nettoertrag wurde für die Anteilsklasse R ein Betrag in Höhe von 0,62 Euro je Anteilsschein an die Besitzer der Anteilsscheine überwiesen. Die Zwischenausschüttung im Kalenderjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...