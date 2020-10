"Niemals in ein fallendes Messer greifen!" - das ist eine der ehernen Regeln an der Börse. Doch was ist, wenn der Markt sich offensichtlich irrt? Dann entstehen Chancen wie beim Softwareriesen SAP, der nach einer negativ aufgenommenen Zahlenvorlage massiv abgestraft wurde.Keine Frage: Die Zahlen zum dritten Quartal konnten nicht wirklich begeistern. So blieben die Erlöse in dem immer wichtiger werdenden Cloud-Geschäft mit ausgewiesenen 1,98 Milliarden Euro hinter den Markterwartungen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...