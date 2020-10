Der amerikanische Technologiekonzern Apple Inc. (ISIN: US0378331005, NASDAQ: AAPL) zahlt am 12. November 2020 eine Quartalsdividende von 0,205 US-Dollar aus (Record day ist der 9. November 2020), wie Apple am Donnerstag nach Börsenschluss an der Wall Street mitteilte. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit 0,82 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 115,32 US-Dollar (Stand: 29. Oktober 2020) entspricht das einer ...

