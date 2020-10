Unterföhring (ots) -- Die finale Herausforderung: ein Fünf-Gang-Menü auf Sterne-Niveau- Der Gewinn: neben dem begehrten Titel auch 25.000 EUR für denguten Zweck und eine Platzierung in "Lust auf Genuss"- Die Juroren und TV Köche Meta Hiltebrand, Nelson Müller und RalfZacherl bewerten das finale Menü- Das große Finale als Doppelfolge am Montag, 2. November um 20.15Uhr auf Sky One, Sky Ticket und auch auf Abruf- Grüne Produktion von Endemol Shine Germany mit verringertenCO2-Emissionen und ohne Einwegplastik 29. Oktober 2020 - Für elf Celebrities war es die härteste Koch-Challenge ihres Lebens und zwei stehen jetzt im "MasterChef Celebrity"-Finale: Jimi Blue Ochsenknecht und Jochen Schropp. Sie kämpfen um den begehrten Titel, 25.000 Euro Preisgeld für den guten Zweck sowie einer Titelstory im Lifestyle- und Food-Magazin "Lust auf Genuss"."Wir sind keine verbissenen Kontrahenten, aber ehrgeizig. Man merkt, dass wir beide jetzt den Titel holen wollen", so Schauspieler und Moderator Jochen Schropp.Und Schauspieler Jimi Blue fügt hinzu: "Ich neige eigentlich nicht zu Nervosität. Aber heute bin ich sehr hibbelig und möchte endlich loslegen."Beide Celebrities kochen nicht nur unter dem strengen Blick der Juroren und "Lust auf Genuss"-Chefredakteurin Anke Krohmer, sondern werden auch von allen ausgeschiedenen Kandidaten angefeuert.Jimi Blue Ochsenknecht und Jochen Schropp müssen ein Fünf-Gang-Menü mit Amuse bouche, Vorspeise, Zwischengang, Hauptgang und ein Dessert zubereiten.Die Juroren Meta Hiltebrand, Nelson Müller und Ralf Zacherl bewerten jeden Gang und küren am Schluss den Gewinner der "MasterChef Celebrity"-Trophäe.Ausstrahlung:Das große Finale ist am Montag, 2. November um 20.15 Uhr als Doppelfolge auf Sky One und Sky Ticket zu sehen sowie auf Abruf verfügbar.Über Jimi Blue Ochsenknecht:Jimi Blue Ochsenknecht ist der Sohn von Natascha und Uwe OchsenknechtSein Filmdebüt gab der Schauspieler im Jahr 2000 in dem reisgekrönten Film "Erleuchtung garantiert", in dem er mit seinem Bruder Wilson Gonzales und seinem Vater vor der Kamera stand.Weitläufig bekannt wurde er mit "Die Wilden Kerle" und dessen fünf Folgefilmen, sowie zahlreichen weiteren Kino- und TV-Produktionen.Im November 2007 veröffentlichte er bei Universal das Album "Mission Blue", das mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde.2018 brachte Jimi Blue ein eigenes Kochbuch mit dem Titel "Kochen ist easy" heraus und im August 2019 eröffnete er die "Bar Box" in Berlin Mitte.Jochen Schropp:Für Jochen Schropp war schon früh klar, dass er zum Fernsehen wollte.Nach einem Musical-Workshop in Hamburg studierte er zweieinhalb Jahre an Paul McCartneys "Liverpool Institute of Performing Arts" (LIPA) in Großbritannien. Seine erste Hauptrolle erhielt er in der ARD-Vorabendserie Sternenfänger, in der er zusammen mit Nora Tschirner, Oliver Pocher und Florentine Lahme spielte. Es folgten Moderationen für "X Factor", das Sat.1 Frühstücksfernsehen, "Grill den Henssler" sowie "Promi Big Brother". Dieses Jahr wird er in Oskar Roehlers Filmbiografie über Rainer Werner Fassbinder "Enfant Terrible" zu sehen sein. Außerdem produziert und moderiert Jochen den LGBT-Podcast "Yvonne & Berner".Über "MasterChef Celebrity":"MasterChef" ist die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow mit über 300 Millionen Zuschauern und mehr als 10.000 Kandidaten, sie ist in 52 Ländern on air und erhielt dafür 2017 einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde.Das Spin-Off "MasterChef Celebrity" sucht in elf Episoden den besten prominenten Hobbykoch. Im Laufe der Staffel müssen sich die Celebrities verschiedenen Aufgaben im TV-Studio und an Außen-Locations rund ums Kochen und Anrichten stellen. Diese sind als Team- und Einzelwettbewerbe oder als Duelle gestaltet. So haben die VIPs von Sendung zu Sendung die Chance, eine Runde weiterzukommen, um am Ende den begehrten Titel "MasterChef Celebrity",25.000 Euro Preisgeld für einen guten Zweck und eine Cover-Story im Food-Magazin "Lust auf Genuss" zu gewinnen. Bewertet werden die Kandidaten von einer hochkarätigen Jury bestehend aus den TV- und Sterneköchen Meta Hiltebrand, Nelson Müller und Ralf Zacherl. Produziert wird die Koch-Castingshow von Endemol Shine Germany.Originaltitel: "MasterChef Celebrity" Deutschland, Show, 11 Episoden, je ca. 50 Minuten, D 2020.Über die Green Production:Die Dreharbeiten zum Spin-Off "MasterChef Celebrity" kamen sowohl vor, als auch hinter der Kamera weitestgehend ohne Einwegplastik aus und die CO2 -Emissionen der Showproduktion wurden durch den Einsatz von Hybrid- und CNG-Fahrzeugen sowie weiteren Maßnahmen bei Papier, Strom und Mülltrennung auf ein Minimum reduziert.Über Sky One:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 