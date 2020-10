Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Weiterhin sind die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen tonangebend, so die Analysten der Helaba.Jüngst hätten sich die Spreads im Zuge der sich aus den neuen Restriktionen ergebenden Gefahren deutlich ausgeweitet. Gestern sei es letztendlich zu einer leichten Entspannung gekommen, wenngleich der ITRAXX Senior Financials im Tagesverlauf ein Hoch bei 86,55 markiert habe. Zuletzt sei vielfach über die zunehmenden Kreditausfallwahrscheinlichkeiten diskutiert worden. Mittels des Bank Lending Surveys sei bereits bekannt geworden, dass bei den Banken die Kreditvergabestandards verschärft worden seien. Die Bundesbank weise in ihrem Monatsbericht darauf hin, dass für sich genommen die rückläufigen Zinsmargen die Kreditvergabebereitschaft der Banken hemmen könnte und so die intendierte Wirkung der expansiven geldpolitischen Maßnahmen konterkarieren würden. ...

