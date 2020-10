Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit leichten Kursverlusten präsentiert. Der ATX startet schwächer in die Sitzung, konnte die Abschläge aber rasch eindämmen und lag gegen 9.45 Uhr bei 2.029,50 Punkten, das ist ein Minus von 4,69 Punkten bzw. 0,23 Prozent. Auch das europäische Börsenumfeld startete mit Abschlägen in den Handel. Vor allem die aktuellen Verschärfungen der Restriktionen in ...

