Vor allem im Corona-Jahr 2020: Pünktlich zu Halloween präsentiert Ihnen das Bond-Vigilantes-Team von M&G Investments sechs Grafiken, die Investoren das Fürchten lehren. 1 - Arbeitsmarkt: Versteckte Schrecken Am Arbeitsmarkt herrschte dieses Jahr kein Mangel an erschreckenden Zahlen. Immerhin haben die staatlichen Unterstützungs- und Kurzarbeitsprogramme viele Arbeitnehmer und Unternehmen in den Industrieländern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...