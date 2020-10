Rekordwerte bei den Corona-Neuinfektionen und ein erneuter wirtschaftlicher Stillstand in Deutschland zehren an den Nerven der Anleger in Europa. Die Aussicht auf geldpolitische Hilfen der EZB und ein überraschend starkes Wachstum der deutschen Wirtschaft im Sommer bewahrte die Börsen am Freitag allerdings vor einem neuen Absturz.

