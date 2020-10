ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Quartalszahlen von 175 auf 160 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Werner führte das niedrigere Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die hinter den Erwartungen gebliebenen Umsätze des Börsenbetreibers zurück. Die Handeslvolumina seien stärker zurückgegangen als erwartet. Er senkte die Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2020 bis 2023./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005810055

