ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Die Nachrichten vom Triebwerkhersteller stimmten zum Jahresende hin zuversichtlich, schrieb Analyst Florent Dehlinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der jüngsten Nachrichten zur Lungenkrankheit Covid-19 bleibe sie aber vorsichtig mit Blick auf das kommende Jahr./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 07:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

MTU AERO ENGINES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de