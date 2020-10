Daimler unterstützt den Hersteller der James-Bond-Autos künftig mit neuen Technologien. Konkret geht es u. a. um die Belieferung mit Elektro-und Hybrid-Antriebssträngen sowie anderen Komponenten und Systemen.



Im Gegenzug geben die Briten den Stuttgartern Anteile: In den nächsten 3 Jahren legt die Daimler-Beteiligung an Aston Martin von aktuell 2,6 auf dann maximal 20 % zu - dank Kapitalmaßnahmen. Dafür werden bis zu 286 Mill. Pfund überwiesen.



Einen anderen Weg gibt es kaum, wollen die Briten noch länger wettbewerbsfähig bleiben. Am Markt gerüchtet, dass ein gewisser Anteilseigner von Daimler, Geely, aktiv an der Kooperation mitgebastelt hat.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann", Ausgabe 84.



