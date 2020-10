Baden-Baden (ots) - Buchempfehlungen für Kinder bis acht Jahre / Seit Oktober alle zwei Wochen eine neue Folge / In der SWR2 App, in der ARD Audiothek und auf vielen Podcast-Portalen"Limonadenbaum" - frei nach Pippi Langstrumpf - ist der Titel des neuen SWR2 Podcasts über Bücher für Kinder. Anja Höfer und Theresa Hübner stellen Kinderbücher für das Alter von einem bis acht Jahren vor und sprechen über Themen rund um die Kinderliteratur. Auch Hörbuch-Besprechungen gibt es im "Limonadenbaum" und natürlich werden auch die großen Kinderbuchklassiker von "Michel aus Lönneberga" bis zum "Sams" noch einmal aus dem Regal gezogen. In der Rubrik "Kinderkritiker" kommen die Kinder selbst zu Wort und erzählen, welches Buch ihnen besonders am Herzen liegt. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge auf SWR2.de, in der SWR2 App, in der ARD Audiothek und auf vielen Podcast-Portalen.Kinderbuchklassiker, Hörspiele und SchwerpunktthemenIn Pippi Langstrumpfs Garten steht ein ganz besonderer Baum: der "Limonadenbaum". Darin wächst leckere, kalte Limonade und außerdem kann man sich in dem hohlen Stamm verstecken, spielen und träumen. Anja Höfer und Theresa Hübner, beide Literaturredakteurinnen und Moderatorinnen bei SWR2, haben selbst Kinder im Vorlesealter und wollen in ihrem Podcast schöne Kinderbücher vorstellen und empfehlen. In jeder Folge widmen sie sich einem besonderen Thema, wie Freundschaft, Vorbildern, dem Weltraum und vielem mehr. In der ersten Folge zum Thema "Anfänge" stellen sie unter anderem ein Buch für kleine Kinder vor, die in einen neuen Kindergarten oder eine neue Nachbarschaft kommen, und sprechen über kindgerechte Sprache. Außerdem geht es um Einschlafen für Anfänger und um einen Hörspielklassiker aus der DDR. In der zweiten Folge geht es nicht nur um die Freundschaft zwischen Mensch und Tier oder Wichtel und Hamster, sondern auch um einen Klassiker von 1968, den Autor und Schauspieler Joachim Meyerhoff vorstellt.Vorlesetest entscheidet über BücherauswahlUm es in den "Limonadenbaum" zu schaffen, müssen die Kinderbücher einen Lesetest bestehen: "Wir lesen alle Bücher zuerst intensiv unseren eigenen Kindern vor", sagt Theresa Hübner, "und zwar viele Abende lang". Im Podcast stellen sich die Moderatorinnen ihre Bücherfundstücke dann gegenseitig vor. Wie gehen wir mit problematischer Sprache und alten Rollenbildern in Klassikern um? Welche Kinderbücher finden Eltern toll, Kinder aber gar nicht? Welche Sprache können Dreijährige schon verstehen, womit sind sie noch überfordert? Darüber wollen Anja Höfer und Theresa Hübner auch mit Eltern, Buchhändler*innen, Blogger*innen, Autor*innen und Expert*innen diskutieren.SWR2 Kinderbuch-Podcast schafft OrientierungWarum überhaupt ein Kinderbuchpodcast? Der Kinderbuchmarkt boomt und kennt keine Lesekrise: Rund 8.000 Kinderbuch-Titel kommen jedes Jahr auf den Markt. "Kinderbücher sind einfach ein Riesenthema. Da wird es Zeit, ein bisschen Orientierung zu schaffen", sagt Theresa Hübner. Gerade junge Familien, denen das Lesen wichtig ist, werden in der aktuellen Podcast-Szene und im Radio nicht besonders gut bedient. Diese Lücke will "SWR2 Limonadenbaum" schließen."Limonadenbaum" auf SWR2.de, in der SWR2 App und in der ARD AudiothekSeit Oktober alle zwei Wochen freitags eine neue Folge.Auf SWR2.de: www.swr2.de/limonadenbaumIn der ARD Audiothek: www.ARDaudiothek.deÜberall, wo es Podcasts gibt.Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/swr2-limonadenbaum-kinderbuchpodcastPressekontakt SWR: Oliver Kopitzke, T. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4749275