Hamburg (ots) - Wenn es nach der Stimmung an den Stammtischen geht, gehört der FC Bayern München auf Platz 1 der Bundesliga, dicht gefolgt von Borussia Dortmund. Auf Platz 3 folgt Schalke 04, allerdings angesichts der Misserfolgsreihe eher mit negativer Stimmung bei den Fußballfans. Resignation ist inzwischen beim 1. FSV Mainz 05 eingezogen; hier regen sich noch nicht einmal mehr die Fans nennenswert auf. Das ergibt das Stammtisch-Barometer zur 1. Bundesliga des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung.



Dem Stammtisch-Barometer des IMWF liegt die gesamte Kommunikation zu den 18 Fußballvereinen aus der 1. Bundesliga in der aktuellen Woche und in der Vorwoche aus 430 Millionen Online-Quellen im deutschsprachigen Internet zugrunde. Ausgewertet werden alle öffentlichen Aussagen zu den Vereinen in Foren, Blogs, Communities, Online-Medien, Twitter, Facebook, Instagram etc. Bewertet werden die Viralität der Aussage, denn die Viralität steht für die Emotionalität, mit der ein Post diskutiert wird, und die Anzahl der gefundenen Posts. Die Position im Ranking sagt nichts darüber aus, ob über einen Verein besonders positiv oder negativ diskutiert wird - sondern nur die Intensität der Diskussion. Worüber also an den Stammtischen am heftigsten diskutiert wird.



Pressekontakt:



Jörg Forthmann

IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH

Telefon: +49 (0) 40 253 185 - 111

info@imwf.de



Original-Content von: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65649/4749288

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de