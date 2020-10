Brechen (www.anleihencheck.de) - Erholungseffekte - die SANHA GmbH & Co. KG hat in den ersten neun Monaten 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 71,2 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: 75,3 Mio. Euro) und liegt damit nach eigenen Angaben im Rahmen der aufgrund der Coronavirus-Pandemie angepassten Planung, berichtet die Anleihen Finder Redaktion. ...

