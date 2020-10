NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 83 Franken belassen. Der Rückversicherer habe mit seinem Nettogewinn im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Emanuele Musio in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch die Schaden-Kosten-Quote sei besser als erwartet gewesen./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0126881561

