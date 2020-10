NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Credit Suisse nach Zahlen von 13 auf 14 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die aktuelle Bewertung sei angesichts der Geschäftsentwicklung nicht gerechtfertigt, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bank profitiere von den weltweit steigenden Vermögen, die der Verwaltung bedürften./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012138530

CREDIT SUISSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de