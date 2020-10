Märkte um 12: DAX vor neuem Abverkauf? - Kaufempfehlung für RWE

Nach einem schwachen Handelsauftakt kann sich der DAX am Freitagmittag wieder etwas erholen. Charttechnisch bleibt die Lage weiter angespannt.

Auch von Seiten der Wall Street kommen aktuell keine guten Vorgaben. Obwohl die großen Tech-Giganten Facebook, Amazon, Alphabet und Apple am Vortag starke Geschäftszahlen präsentierten, dürften die US-Aktienmärkte am Freitag deutlich schwächer eröffnen. Darauf deuten die Futures auf den Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 hin, die deutlich in der Verlustzone notieren.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,1% 11.601 MDAX +0,3% 25.887 TecDAX -0,2% 2.828 SDAX +0,5% 11.596 Euro Stoxx 50 -0,2% 2.955

Am Freitagmittag gab es im DAX 14 Gewinner und 16 Verlierer. Am stärksten zulegen konnte die Aktie von RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129), die zeitweise um ein Prozent gewann. Für Kursauftrieb sorgte hier eine positive Analysten-Einschätzung. Das Analysehaus Jefferies hat RWE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 25,50 auf 40,00 Euro angehoben.

Den vollständigen Artikel lesen ...