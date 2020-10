Wien (www.anleihencheck.de) - Mit einer Bilanzsumme zum GJ 19 von EUR 15,3 Mrd. stellt die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG (RLBSTMK) die drittgrößte der acht Raiffeisenlandesbanken, so der Finanzanalyst Werner Schmitzer von der Raiffeisen Bank International AG (RBI) Wien.Eigentümer der RLBSTMK seien mehrheitlich (93,13%) die 53 Raiffeisenbanken im Bundesland Steiermark. Die Bank halte die zweitgrößte Beteiligung an der Raiffeisen Bank International (9,95%) der Raiffeisenlandesbanken. Ebenso halte das Institut 100% an der Hypo Steiermark. Die RLBSTMK sei sowohl Teil des Raiffeisen Landes-IPS Steiermark sowie des Raiffeisen Bundes-IPS (Institutsbezogenes Sicherungssystem gemäß Artikel 113 (7) und Artikel 49 (3) CRR). Die Bank stelle das Spitzeninstitut der genossenschaftlichen Raiffeisenbankengruppe Steiermark und operiere gleichzeitig als Primärkreditinstitut im Heimatbundesland. Die strategischen Geschäftsfelder Bank würden sich auf die Segmente konzentrieren: Immobilien (Wohnbaugenossenschaften, Hypothekarkredite, Immo-Projekte), Firmenkunden, Privatkunden, Öffentliche Hand und Gebietskörperschaften. Geografisch liege der Fokus eindeutig auf dem Bundesland Steiermark bzw. Österreich mit gesamt rund 89% der Geschäftstätigkeit. ...

