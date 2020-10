Die Wirte in Österreich fordern bei einem zweiten Lockdown, dass ihnen rasch 75 Prozent des Umsatzes vom November 2019 erstattet wird. Dann bräuchten die Gastronomen keine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken oder kündigen. Die Regierung sollte die deutsche Regelung zu den Hilfen übernehmen. "Wir sollten da keine eigene Suppe kochen", sagte Mario Pulker, Gastro-Obmann in der Wirtschaftskammer; am Freitag ...

