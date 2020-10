Auch wenn Corona beim Weltspartag und am Tag der Aktie als Spaßbremse wirkt: Viele Kinder werden es sich heute nicht nehmen lassen, mit ihren Eltern in Banken oder Sparkassen zu gehen, um ihr Sparschwein zu leeren - und vielleicht Buntstifte oder Spielzeug als Rendite einzuheimsen, wenn es schon kaum mehr Zinsen gibt. Doch viel besser wäre es, wenn viele Eltern den heutigen Tag zum Anlass nähmen, einen ETF-Sparplan für ihre Kinder abzuschließen. Weltspartag und Tag der Aktie fallen auf denselben Tag Was ist denn nun heute? Weltspartag oder "Tag der Aktie"? Ganz einfach: beides! Der Weltspartag hat seine Wurzeln bekanntlich bereits in den 1920er Jahren. Den Tag der Aktie veranstalten die Deutsche Börse und einige Onlinebroker wie ETF-Sparplan, comdirect & Co. heute zum sechsten Mal, aber zum ersten Mal fallen beide Aktionen auf denselben Termin. Damit möchten Börse und Broker "auf die Bedeutung der Aktie als Instrument zur Altersvorsorge aufmerksam machen und das Finanzwissen stärken". Die Beteiligten verweisen zurecht darauf, dass die Zinsen auf das Ersparte auf Sparbuch oder Girokonto derzeit minimal sind. Noch dazu verliert das Geld wegen der Teuerung an Kaufkraft. Wer langfristig Vermögen für sich oder seine Kinder aufbauen möchte, kommt daher am Aktiensparen nicht vorbei. "Mit Aktien spart es sich am Weltspartag noch ein Stück besser. Investieren ist schließlich das neue Sparen", sagt Christine Bortenlänger, Geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts. Breit gestreut mit ETF-Sparplänen für Kinder sparen Doch was die Deutsche Börse ...

