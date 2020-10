Mitten in der Coronakrise hat die heimische Fondsbranche gute Geschäfte gemacht. Per Ende September hat sich das verwaltete Vermögen im Jahresabstand um 3,4 Mrd. Euro auf 192,6 Mrd. Euro vermehrt - ein Plus von 1,8 Prozent. Noch deutlich darüber liegende Wachstumsraten gab es bei Nachhaltigkeits-, Aktien- und Mischfonds, wie aus dem aktuellen Quartalsbericht "Asset Management im 3. Quartal 2020" der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...