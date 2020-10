Nachdem der CDN-Dienstleister Fastly (WKN: A2PH9T) in seinen vorläufigen Quartalszahlen die Prognose für den Umsatz bereits gesenkt hatte, ist die Aktie gen Süden abgewandert. Nun sind die offiziellen Quartalszahlen zur Fastly-Aktie veröffentlicht worden. Nach wie vor zeigt sich der Markt von den jüngsten Ergebnissen enttäuscht. Investoren, die noch vor ein paar Wochen zu hohen Kursen eingestiegen sind, dürften sich fragen, was da nur los ist. Cloud-Aktien genießen in diesem Jahr ein besonderes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...