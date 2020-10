Die Google-Mutter Alphabet (WKN: A14Y6H) und Facebook (WKN: A1JWVX) haben am 29.10. ihre neuesten Quartalszahlen veröffentlicht. Während andere Unternehmen Probleme haben, schaffen beide Techkonzerne starke Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Das ist bemerkenswert, da der Umsatz beiden Riesen von den Werbebudgets anderer Betriebe abhängig ist. Diese werden in der Krise eher reduziert. So sollen die weltweiten Werbeausgaben laut der Agentur Zenith von 614 Mrd. USD in 2019 auf 558 Mrd. USD in 2020 zurückgehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...