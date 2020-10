Die Spannung steigt; nicht nur im Hinblick auf die anstehende Wahl des US-Präsidenten. Die Quartalsberichtssaison läuft auf Hochtouren und wird auch in den nächsten Tagen weitere Ergebnisse (und Ereignisse) liefern. Darüber hinaus wird es in Bezug auf wichtige Konjunkturdaten in der nächsten Woche spannend. Der Monatswechsel bringt es mit sich, dass zahlreiche Daten ihren Weg in die Öffentlichkeit finden werden. Und nicht zuletzt sorgen das Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...