Mit negativen Vorzeichen dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Börsenwoche starten. Die Futures auf den Dow Jones deuten auf einen Dip von rund 200 Punkten hin. S&P 500-Future und Nasdaq notieren 0,8 beziehungsweise ein Prozent niedriger. So sind die Gespräche über ein Konjunkturpaket gescheitert, zudem steigen die Corona-Zahlen in den USA weiter an. Und: Es gibt eine Flut von Unternehmenszahlen - vor allem von den Tech-Giganten.Die Aktien von Apple, Amazon und Facebook notieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...