Wien (www.anleihencheck.de) - Europas Währungshüter sind besorgt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Wirtschaft im Euroraum habe sich zwar im Sommerquartal kräftig erholt, habe die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, auf der Sitzung am gestrigen Donnerstag (29. Oktober) gesagt. Die steigenden Neuinfektionen in Europa hätten aber für klaren Gegenwind gesorgt. Die Notenbank habe den Leitzins in der Eurozone zwar unverändert bei null Prozent gelassen, auch das Anleihekaufprogramm im Volumen von 1,35 Billionen Euro sei unangetastet geblieben, ebenso wie der negative Einlagezins für Banken. Lagarde habe aber angekündigt, die Geldpolitik auf der nächsten Sitzung im Dezember basierend auf den Wirtschaftsprognosen ihrer Volkswirte zu rekalibrieren - und zu reagieren, sollte Handlungsbedarf bestehen. ...

