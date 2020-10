Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan (BoJ) hat in ihrer Sitzung wie erwartet keine geldpolitischen Änderungen beschlossen, so die Analysten von Postbank Research.Umso stärker habe der Marktfokus auf den neuen Prognosen der Notenbank zur Konjunkturentwicklung gelegen. Danach würden die Währungshüter für das laufende Fiskaljahr, das im März 2021 ende, nun einen Rückgang des BIP um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwarten. Das sei etwas mehr als das Minus von 4,7 Prozent, das im Rahmen des letzten Ausblicks im Juli prognostiziert worden sei. Ansonsten hätten im neuen Report aber die positiven Töne überwogen. Insbesondere die Anhebung der BIP-Prognosen für die beiden folgenden Fiskaljahre auf 3,6 bzw. 1,6 Prozent mache eine weitere geldpolitische Lockerung in Japan vorerst unwahrscheinlich. Am ehesten noch dürfte die BoJ bei Bedarf ihr Notfallkreditprogramm ausweiten. ...

