Wie schlagen sich eigentlich die asiatischen Indizes in Zeiten weltweit steigender Corona-Neuinfektionen? Asienexperte und Charttechniker Rüdiger Born von Born Traders nimmt den Nikkei, Hang Seng und Shanghai Composite unter die Lupe. Wie sich das charttechnische Bild hier gerade präsentiert, was die US-Wahl in den USA in den Indizes an Schatten voraus wirft und welches Potenzial der DAX nach der jüngsten EZB-Entscheidung gerade hat, dazu äußert sich Born im Interview mit Moderatorin Viola Grebe. Außerdem gibt er seine Einschätzung zum Situation beim Gold ab.