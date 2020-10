Die Rekordstände im Bereich von 130,00 US-Dollar in dem Wertpapier von Nike zeugen von eindeutiger Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt, nun scheint das Papier jedoch an seine Grenzen gestoßen zu sein und hat in dieser Woche Verluste auf den 50-Tage-Durchschnitt hinnehmen müssen. Dabei offenbart sich jedoch im Kursverlauf seit Ende September nun ein klares Island-Gap, ein derartiges steht in der Charttechnik für bärische Kursmuster und könnte durchaus zu einer Trendwende führen. Noch ist es nicht so weit, für die Bestätigung und eine anschließende Korrekturbewegung müssen noch einige Voraussetzungen erfüllt werden.

Aufwärtstrend intakt

