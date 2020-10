FedEx (FDX) - der Logistikdienstleister profitiert vom Online-Boom und dem Corona-Impfstoff! >>> PULLBACK-SETUP <<<

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US31428X1063Die FedEx Corporation ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. FedEx transportiert jeden Tag zeitgebundene Sendungen in über 220 Länder und Regionen der Erde. Die Aktie kannte lange Zeit über dem EMA-20 nur den Weg in Richtung Norden. Nun erfolgte ein Pullback, der den Aktienkurs seit langem wieder einmal unter den EMA-20 drückte.Der Logistikdienstleister profitiert vom Online- und Stay@Home-Trend. Eine zukünftige Beschleunigung des Wachstums, könnte aber noch direkter mit der Covid-19 Pandemie in Zusammenhang stehen. Die weltweite Auslieferung eines Corona-Impfstoffs birgt enorme Chancen für FedEx. In den beiden kommenden Jahren wird von der Auslieferung von bis zu 18 Milliarden Impfstoffdosen ausgegangen. Wenn die Aktie des Logistik-Spezialisten weiter Stärke zeigt, und den EMA-20 wieder zurückerobert, kann man eine Long-Position eröffnen, welche unter dem letzten Tiefpunkt abgesichert wird.Für einen Long-Einstieg ist abzuwarten, bis der Trigger bei 269.80 USD erreicht wurde. Intraday ist auf entsprechende Signale zu achten. Der Stopp geht nach dem Entry unter den letzten Tiefpunkt bei 257.80 USD.Meine Meinung zu FedEx ist bullisch