Hamburg (ots) - Der NDR Verwaltungsrat hat eine Reihe wichtiger Personalentscheidungen getroffen - für die Auslandsstudios und die Verwaltungsdirektion des NDR. Die NDR Fernsehjournalistin Claudia Buckenmaier wird Leiterin des ARD-Studios in Washington, NDR Redakteurin Kerstin Klein geht als ARD-Fernsehkorrespondentin in die US-Hauptstadt. In das ARD-Studio Stockholm wechseln Christian Blenker als Studioleiter und ARD-Fernsehkorrespondent sowie Sofie Donges als ARD-Hörfunkkorrespondentin. Detlef Schmitz wird Leiter der Hauptabteilung Finanzen im NDR. Der NDR Verwaltungsrat stimmte entsprechenden Vorschlägen von NDR Intendant Joachim Knuth zu.Claudia Buckenmaier (56) wird zum 1. Januar 2021 Studioleiterin im ARD-Studio Washington. Sie tritt in der Funktion die Nachfolge von Stefan Niemann an, der nach Hamburg zurückkehrt. Claudia Buckenmaier ist seit 2017 in Washington als ARD-Fernsehkorrespondentin tätig. Sie wurde in Hechingen, Baden-Württemberg, geboren und studierte Germanistik und Politikwissenschaft. Nach ihrem Volontariat beim NDR arbeitete sie als Reporterin, Redakteurin und Leiterin der Auslandsredaktion des NDR. Sie war als ARD-Fernsehkorrespondentin bereits in London, Berlin und Stockholm im Einsatz.Kerstin Klein (42) wechselt zum 1. Januar 2021 nach Washington und tritt als ARD-Fernsehkorrespondentin die Nachfolge von Claudia Buckenmaier an. Kerstin Klein stammt aus Wittlich. Sie studierte Politikwissenschaft, Philosophie und Amerikanistik in Mainz und Arlington, Virginia. 2004 kam sie für ihr Volontariat zum NDR und arbeitete seitdem vor allem als Reporterin und Redakteurin für die aktuellen ARD-Sendungen wie die tagesschau und zuletzt als Redaktionsleiterin von NDR Info im NDR Fernsehen. Außerdem berichtete sie als Vertretungs-Korrespondentin aus London, Singapur, Peking und Washington.Christian Blenker (45) wird zum 1. Dezember 2020 ARD-Fernsehkorrespondent und Studioleiter in Stockholm. Er folgt auf Christian Stichler, der zum NDR nach Hamburg zurückkehren wird. Christian Blenker stammt aus Rüsselsheim. Er studierte Politik, Literatur und Geschichte in Mainz, Bonn und Toulouse. Nach seinem Volontariat beim HR arbeitete er als Moderator und Redakteur im Radio und kam 2007 als Fernsehreporter für die tagesschau zum NDR. Er übernahm mehrere Studiovertretungen in Washington, Tokio und Stockholm. Von 2016 bis 2020 war er Leiter der NDR Intendanz und ist zurzeit ARD-Teamchef "Eurovision Song Contest" im NDR.Sofie Donges (39) wechselt zum 1. April 2021 als ARD-Hörfunkkorrespondentin ins Studio Stockholm. Sie tritt die Nachfolge von Carsten Schmiester an, der zum NDR nach Hamburg zurückkehrt. Sofie Donges ist zurzeit stellvertretende Programmchefin von N-JOY. Sie wurde in Berlin geboren. Nach dem Studium der Politik und Skandinavistik in Frankfurt am Main und in Hagen war sie als Hörfunkredakteurin und Reporterin beim HR tätig. Für ein Volontariat kam sie 2007 zum NDR. Für ihre Arbeit als Redakteurin und Autorin erhielt sie u.a. den Axel-Springer-Preis, den Kurt-Magnus-Preis und mit N-JOY mehrfach den Deutschen Radiopreis. Sofie Donges und Christian Blenker sind miteinander verheiratet.Detlef Schmitz (54) folgt zum 1. Januar 2021 als Leiter der Hauptabteilung Finanzen im NDR auf Axel Kakarott, der in den Ruhestand geht. Detlef Schmitz wurde in Siegburg geboren. Er absolvierte eine Ausbildung zum Offizier der Bundeswehr und studierte Wirtschafts- und Organisationswissenschaften in Hamburg. Nach seiner Bundeswehrlaufbahn erwarb Detlef Schmitz seinen Abschluss als Steuerberater und war unter anderem als Prokurist bei der Stella Entertainment AG tätig. Seit 2002 leitet er den Bereich Finanz- und Rechnungswesen im NDR. 2015 wurde er stellvertretender Hauptabteilungsleiter Finanzen.Hinweis: Pressefotos unter www.ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de/)