Ein Blick auf den Chart verrät eigentlich schon genug über die Bayer-Aktie. Seit fünf Jahren geht es steil bergab. Das Papier hat allein seit Jahresbeginn 45 Prozent verloren und ist jetzt damit so günstig wie vor neun Jahren. Die kommenden Q3-Zahlen am Dienstag könnten für etwas Bewegung, eine Besserung ist trotzdem nicht in Sicht.Die Bayer-Aktie generiert nahezu unaufhörlich Verkaufssignale. Allein im vergangenen Monat löste sie eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation auf, riss eine enorm große ...

Den vollständigen Artikel lesen ...