München (ots) -Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Schulen im Corona-StressSchulen und Kitas sollen offenbleiben - um jeden Preis. Damit wollenBund und Länder die Fehler des Corona-Frühjahrs nicht wiederholen.Aber können wir sicher sein, dass Schulen nicht dochInfektionstreiber sind? Die Sorge bei Eltern und Lehrern wächst, obmit den gestiegenen Infektionszahlen richtig umgegangen wird. IstPräsenzunterricht überhaupt sicher möglich? Und sind die Schulen aufKlassenteilung und Heimunterricht ausreichend vorbereitet? HanniHüsch und Kristin Joachim berichten.Frauenquote - ja, aber nicht jetzt?Mehr Frauen in Führung - offiziell wollen das natürlich alle. Doch indeutschen Vorstandsetagen sieht es weiterhin männlicher aus als iminternationalen Vergleich. Per Gesetz will die Familienministerindies nun ändern - doch Widerstand kommt von allen Seiten. Gerade inCorona-Zeiten dürfe man die Wirtschaft nicht weiter belasten, sagenKritiker. Frauen als Belastung für die Wirtschaft? Ariane Reimershinterfragt.Im Studio dazu: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, SPDCDU - was nun?Der CDU-Parteitag wurde verschoben - und nicht nur Friedrich Merz istdamit unzufrieden. Wir fragen, wie es mit der Partei und derVorsitzenden-Suche weitergeht.Autor: Justus KlissIm Studio dazu: Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus, CDUIm "Nach-Bericht aus Berlin" auf den Social-Media-Kanälen derTagesschau ist Tina Hassel im Gespräch mit dem innenpolitischenSprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, zu den Themender Sendung und beantwortet Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern.