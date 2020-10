Die Inflation in der Eurozone ist keine. Denn die offizielle Inflation in der Euro-Zone liegt im Oktober bereits den dritten Monat in Folge im negativen Bereich.Die Verbraucherpreise fielen in einer ersten Schätzung der Europäischen Statistikbehörde Eurostat um 0,3 % gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Das ist die niedrigste Rate seit 4 Jahren. Hinter dem Rückgang standen insbesondere die Energiepreise. Auch im September hatte die Inflation bei minus 0,3 % gelegen nach minus 0,2 % im August.Anzeige:Für die Europäische Zentralbank kommen negative Inflationsraten höchst ungelegen. Die Währungshüter steuern eine Rate von knapp unter 2 % als Idealwert für die Wirtschaft an. Dieses Ziel verfehlen sie aber bereits seit Jahren. Um in der Pandemie-Krise gegenzusteuern, hatte die EZB bereits umfangreiche geldpolitische Maßnahmen eingeleitet. Angesichts wieder stark steigender Infektionszahlen und erneuter herber Einschränkungen des öffentlichen Lebens in vielen Euro-Ländern hatte sie am Donnerstag die Tür für ein mögliches weiteres Corona-Hilfspaket im Dezember geöffnet.

