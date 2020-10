Der letzte Werktag im Oktober war lange Zeit der heimliche Nationalfeiertag in Deutschland, denn an diesem Tag feierten die Deutschen eine Tugend, welche fest in der nationalen Kultur verankert war: Am Weltspartag wurde das Sparschwein geschlachtet, das angesammelte Münzgeld gezählt und stolz zur örtlichen Sparkasse gebracht. Neben der Gutschrift auf dem Sparbuch gab es meist ein kleines Geschenk als Anerkennung für die Sparsamkeit. Inzwischen, so sagen es zumindest zynische Zeitgenossen, hat sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...