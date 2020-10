1. Knock-out Call auf Sauber Zukunft 2 Index (WKN MA2760) Und täglich grüßt das Murmeltier: Auch heute finden in Stuttgart bei dem Knock-out-Call auf den erst vor kurzem aufgelegten Saubere Zukunft 2 Index die meisten Preisfeststellungen statt. Unser Händler erhält eine Vielzahl von kleineren Kaufaufträgen zur Ausführung. Der Index notiert am Freitag bei 96,02 Punkten um 0,37% höher. 2. Call auf Amazon (WKN MC826E) Nicht nur die Amazon-Aktie gehört heute zu den Umsatzspitzenreitern in Stuttgart, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...