FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Nokia nach Zahlen sowie einer Senkung der zwischenzeitlich angehobenen Jahresziele von 4,50 auf 3,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im laufenden Jahr dürfte der vergleichbare Umsatz des Netzwerkausrüsters letztlich um sechs Prozent sinken, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dagegen sollten die Margen und der freie Barmittelzufluss erfreulich ausfallen. 2021 werde wohl ein Übergangsjahr./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FI0009000681

