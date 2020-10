ISLAMABAD (dpa-AFX) - Angesichts steigender Corona-Zahlen hat Pakistan Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verschärft. In größeren Städten würden Öffnungszeiten der Geschäfte eingeschränkt und als Corona-Hotspots identifizierte Gegenden abgeriegelt, teilte die Regierung mit. Zudem gelte in mindestens elf der bevölkerungsreichsten Städte in der Öffentlichkeit eine Maskenpflicht.

Nach Behördenangaben vom Freitag wurden tags zuvor binnen 24 Stunden mehr als 1000 Neuinfektionen mit dem Virus registriert. Dabei habe es sich um den höchsten Wert seit Juli gehandelt. In Pakistan sind bislang mehr als 332 000 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. In dem Zusammenhang wurden insgesamt mehr als vier Millionen Menschen getestet. Mehr als 6700 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Das Land hat rund 220 Millionen Einwohner./zik/DP/fba