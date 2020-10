Mainz (ots) -ZDFinfo Änderungsmitteilung_____________________________________________________________________Woche 45/20Samstag, 31.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Geheimes Paris - Sacré-CoeurFrankreich/Deutschland 20186.10 Ermittler!Tatort Berlin6.40 MörderjagdDie SklavenhalterFrankreich 20127.25 MörderjagdRasende WutFrankreich 20158.10 MörderjagdSchatten des ZweifelsFrankreich 20188.55 MörderjagdEine gefährliche FamilieFrankreich 20189.40 MörderjagdMord ohne Leiche10.25 Abgründe im Nobelviertel - Der Fall Sophie LionnetGroßbritannien 201911.10 Tatort Dessau - Der Fall Yangjie LiDeutschland 201711.55 TäterjagdDer Fall Guy GeorgesFrankreich 201812.40 TäterjagdDer Fall Cyril KoskinasFrankreich 2018(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:22.25 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDer VerratDeutschland 202023.10 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDie AlibisDeutschland 202023.45 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDas UrteilDeutschland 20200.30 Bekenntnisse eines SerienkillersDer Anhalter-MörderFrankreich 20111.15 Bekenntnisse eines SerienkillersDie mörderischen Spahalski-ZwillingeFrankreich 20112.00 Bekenntnisse eines SerienkillersBei Gelegenheit MordFrankreich 20112.45 Geständnisse eines SerienkillersElizabeth Wettlaufer - Der Todesengel3.30 Geständnisse eines SerienkillersTed Bundy - Der Frauenmörder(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Sonntag, 01.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 heute-show5.40 ZDFzoomDonald Trumps Kampf um die MachtAmerikas Demokratie in GefahrUSA 20206.10 Macht und Machenschaften USA - Gekaufte PolitikDeutschland/USA 20206.55 Sex, Trump & Fox News - Aufstieg und Fall des Roger AilesUSA 20198.35 auslandsjournal - die doku: Kampf um ein neues AmerikaUSA 20209.05 auslandsjournal - die doku: American VoicesReise durch ein zerrissenes LandUSA 20209.55 auslandsjournal - die doku: Amerikas SchicksalsjahrFilm von Nadja Kölling und Jan TenhavenUSA 202010.35 vanlife - Leben im CamperUSA 202011.25 Armes reiches Amerika - Leben im Schatten des WohlstandsUSA 201912.10 Unter Waffen - Amerikas tödliche LeidenschaftUSA 201912.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie verlorene Stadt der PharaonenGroßbritannien 201613.40 Die PyramidenSakkara - Das erste MonumentFrankreich 201914.25 Die PyramidenCheops - Geheimnis der FelsenkammerFrankreich 201915.10 Die PyramidenMeidum - Das ScheingrabFrankreich 201915.55 Die PyramidenDahschur - Fantastische EntdeckungenFrankreich 201916.40 Die PyramidenGizeh - Die letzten GeheimnisseFrankreich 201917.25 Die PyramidenAbu Rawash - Verloren in der ZeitFrankreich 201918.10 Mysterien des MittelaltersItaliens WarlordsGroßbritannien 201718.55 Mysterien des MittelaltersDie Schwerter von CastillonGroßbritannien 2017(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:22.25 Mysterien des MittelaltersDie Totenschädel von DornachGroßbritannien 201723.10 Mysterien des MittelaltersDas Rätsel der SachsenfestungGroßbritannien 201723.55 Mysterien des MittelaltersDie Schwerter von CastillonGroßbritannien 20170.40 Mysterien des MittelaltersItaliens WarlordsGroßbritannien 20171.25 Die PyramidenSakkara - Das erste MonumentFrankreich 20192.10 Die PyramidenCheops - Geheimnis der FelsenkammerFrankreich 20192.55 Die PyramidenMeidum - Das ScheingrabFrankreich 20193.35 Die PyramidenDahschur - Fantastische EntdeckungenFrankreich 20194.20 Die PyramidenGizeh - Die letzten GeheimnisseFrankreich 2019Montag, 02.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Die PyramidenAbu Rawash - Verloren in der ZeitFrankreich 20195.50 Der Schatz im Wüstensand - Turkmenistans antikes ErbeTurkmenistan/Deutschland 2020(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Künstliche Intelligenz - Wettlauf der GroßmächteUSA 201923.25 Dunkle MachenschaftenWie mit Daten die US-Wahlen beeinflusst werdenGroßbritannien 20200.10 Armes reiches Amerika - Leben im Schatten des WohlstandsUSA 20190.55 heute journal1.20 Amerika hat die Wahl: Trump gegen BidenUSA 20203.15 Fahrenheit 11/9 von Michael MooreUSA 2018Woche 47/20Samstag, 14.11.Bitte Programmänderung beachten:15.00 ZDF-HistoryAnarchie im Osten - Die letzten Monate der DDRDeutschland 2020"ZDF-History: Geheime DDR - Verbotene Orte der Macht" entfällt(weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen)Woche 48/20Montag, 23.11.Bitte Programmänderung beachten:13.00 Ermittler!Soko "Mirco"Deutschland 2020"ZDF-History: Roms Rache - Die Schlacht im Harz" entfällt(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4749686