Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der letzte Handelstag an der Wall Street steht ganz im Zeichen der Bilanzsaison. Big Tech hat vorgelegt, allerdings nicht komplett überzeugt. Deswegen dominieren zum Wochenausklang die roten Vorzeichen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Nio, Amazon, Apple, Twitter, Facebook und Alphabet. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.