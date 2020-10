DGAP-Ad-hoc: Maternus-Kliniken AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

30.10.2020

Berlin, 30. Oktober 2020 - Der Vorstand der Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft (ISIN DE0006044001, WKN 604400) beobachtet die Entwicklung der weltweiten Corona-Pandemie mit ihren sich zum Teil sehr schnell ändernden Umständen und analysiert permanent die Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb der Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens hat der Vorstand heute seine Erwartung für das Gesamtjahr 2020 hinsichtlich Umsatz- und Ergebnis nach oben angepasst. Nach bisheriger Einschätzung sollte für 2020 ein Gesamtumsatz von 101,0 bis 105,0 Mio. € erwirtschaftet sowie maximal das EBITDA* des Vorjahres 2019 in Höhe von 8,9 Mio. € erreicht werden. Die bereits veröffentlichten Halbjahresergebnisse liegen insoweit auch im Rahmen der Erwartungen. Aufgrund einer für den Klinikbereich bislang weniger angespannten Corona-Pandemiesituation im zweiten Halbjahr und der positiven Auswirkungen von Erstattungen im Rahmen der Covid-19 Gesetzgebung zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie erwartet der Vorstand jedoch für das Gesamtjahr eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation. Trotz der aktuell wieder angespannteren Corona-Pandemiesituation mit steigenden Infektionszahlen, welche auch Auswirkungen auf den Klinikbetrieb haben könnten, erwartet der Vorstand nun einen Gesamtumsatz in der Spanne von 109,0 bis 113,0 Mio. €. Die bisherige Umsatzprognose im Segment der Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen von 81,0 bis 83,0 Mio. € wird dabei auf eine Spanne von 82,5 bis 84,5 Mio. € heraufgesetzt. Die Umsatzprognose im Segment Rehabilitation von bisher 20,0 bis 22,0 Mio. € auf nun 24,0 bis 26,0 Mio. €. Wurde im Geschäftsjahr 2019 noch ein EBITDA* von 8,9 Mio. € erreicht, so erwartet der Vorstand für die Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft für das Gesamtjahr 2020 einen Anstieg des EBITDA* auf 13,0 bis 15,0 Mio. €. * EBITDA ist wie folgt definiert: Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen Mitteilende Person: Mario Ruano-Wohlers, Vorstand Kontakt:



MATERNUS-Kliniken AG

Französische Str. 53 - 55

10117 Berlin

Mario Ruano-Wohlers

Tel.: +49 (0)30-65 79 80-641

Fax: +49 (0)30-65 79 80-650

Mario Ruano-Wohlers

