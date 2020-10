Bei einem Kredit handelt es sich um das Leihen von Geld unter gewissen Konditionen von einem Kreditgeber an einen Kreditnehmer. Es leihen sich entweder Unternehmen oder Personen gegenseitig Geld bei einem Kredit. Im Regelfall wird das Geld zu bestimmten vorab festgelegten Konditionen zu einem späteren Zeitpunkt zurückgezahlt.Wer ist an einem Kredit beteiligt?Im Normalfall gibt es bei einem Kredit zwei Parteien. Derjenige, der das Geld verleiht, wird als Gläubiger bezeichnet. In den meisten Fällen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...