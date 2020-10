München (ots) -Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Trump oder Biden - die freie Welt vor einer Jahrhundertwahl!Die Gäste:Norbert Röttgen (CDU, Bundestagsabgeordneter; Vorsitzender desAuswärtigen Ausschusses)Ingo Zamperoni (Moderator der ARD-Tagesthemen; warFernsehkorrespondent im ARD-Studio Washington; Autor derDokumentation "Trump, meine amerikanische Familie und ich")George Weinberg (US-Staatsbürger; Aufsichtsratsmitglied RepublicansOverseas Germany)Candice Kerestan (US-Staatsbürgerin; Vorsitzende "Democrats AbroadGermany") Christiane Lemke (Politologin; Professorin fürPolitikwissenschaft mit Schwerpunkt Internationale Beziehungen an derUniversität Hannover)Matthew Karnitschnig (Europa-Korrespondent des US-amerikanischenOnline-Nachrichtenportals "Politico")Die letzten Stunden vor einer Wahl, die für die USA und die Welthistorisch ist. Schafft Trump im Endspurt zumindest ein Patt - undwas hätte das für Folgen? Oder hat Biden genug Kraft für einen Siegund dafür, die gespaltene Weltmacht wieder zu versöhnen? DieDiskussion nach der Dokumentation zum Thema.Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail: hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4749801